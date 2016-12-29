分手後首談愛情觀 蔡依林這樣說......

蔡依林雖然剛分手，對於愛情觀仍侃侃而談。(圖/蔡依林、新浪娛樂微博)

蔡依林與交往6年的男友錦榮分手，原因可說眾說紛紜，不過兩人始終都不願對外透露，昨天蔡依林在北京演唱會登台開唱，被問及對愛情的看法，蔡依林表示「看對眼」才是最重要。

蔡依林擔任演唱會開場演出，她獻唱《PLAY我呸》、《第三人稱》、《說愛你》等歌曲，在台上賣力演出絲毫不受情變影響，表演結束接受黄子佼訪問時，也不避諱談及愛情觀，她表示「愛情沒有時間表，只要看對眼互相了解，就是最幸福的」，未料說完後反遭黄子佼虧說「未來有更多時間做蛋糕了」。

被問起2017年新計畫，蔡依林對台下歌迷掛保證，2017年絕對會推出新專輯，至於曲風或造型是否不同以往，蔡依林則先賣個關子，要歌迷拭目以待。

(中時電子報)