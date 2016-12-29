分手後首談愛情觀 蔡依林這樣說......
蔡依林與交往6年的男友錦榮分手，原因可說眾說紛紜，不過兩人始終都不願對外透露，昨天蔡依林在北京演唱會登台開唱，被問及對愛情的看法，蔡依林表示「看對眼」才是最重要。
蔡依林擔任演唱會開場演出，她獻唱《PLAY我呸》、《第三人稱》、《說愛你》等歌曲，在台上賣力演出絲毫不受情變影響，表演結束接受黄子佼訪問時，也不避諱談及愛情觀，她表示「愛情沒有時間表，只要看對眼互相了解，就是最幸福的」，未料說完後反遭黄子佼虧說「未來有更多時間做蛋糕了」。
被問起2017年新計畫，蔡依林對台下歌迷掛保證，2017年絕對會推出新專輯，至於曲風或造型是否不同以往，蔡依林則先賣個關子，要歌迷拭目以待。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。