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女員工過勞自殺 日電通社長引咎辭職

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日本電通(Dentsu)公司社長石井直
日本電通(Dentsu)公司社長石井直周三表示，針對新進女職員因工作過勞自殺事件，他將於下個月辭職以示負責。(圖取自美聯社)

日本厚生勞動省最近裁定電通(Dentsu)公司新進女職員高橋茉莉自殺是因工作過勞，針對此事件，電通公司社長石井直周三表示，他將於下個月辭職以示負責。

據外媒報導，電通公司一名24歲女職員高橋茉莉在去年12月由公司陽台跳樓輕生。日本厚生勞動省展開調查發現，高橋去年4月才進入電通公司，10月工作量就激增，經常加班到清晨5時才回到家，10月份加班多達105小時。不堪經常超時工作，高橋在去年12月由公司陽台跳樓自殺身亡。

報導指出，厚生勞動省本月認定高橋的自殺屬於「過勞死」，電通公司要為事件負責。石井直周三晚間召開記者會表示，他會為該名女員工的死全權負責，石井直說，「沒能阻止過度勞動，由衷表示歉意。」他宣布在明年1月董事會上辭去社長職務。

(工商)

文章來源：Dentsu chief to resign over employee's suicide from overwork

關鍵字：社長過勞電通自殺
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