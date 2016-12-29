BRT轉型優化公車 中市交通局年終檢視成果與新年度計畫

台灣大道優化公車系統去年七月實施至今已近一年半，除班次加倍大幅縮短候車時間，往海線可直達免中途轉車，使台灣大道整體行車效率提升！（陳世宗攝）

台灣大道優化公車系統去年七月實施至今已近一年半，台中市政府交通局進行年終檢討，除班次加倍大幅縮短候車時間外，往海線也可直達免中途轉車，多數公車退出慢車道後，也使得台灣大道整體行車效率提升，還體貼提供充電站讓乘客使用。

交通局長王義川說，更重要的是，也因廢除BRT藍線，使得交通部核准市府爭取多年的捷運藍線計畫，市長林佳龍形容這是捷運藍線「起死回生的關鍵！」對於新一年度的優化公車系統管理計畫，公車專用道的藍色塗面不但不符交通規範，由於公車長期輾壓，也已破舊不堪。

交通局將委請建設局納入路平專案重新舖面，預計春節後開工，明年4月左右完工；部分站台及行控中心設備也已陸續完成驗收，依實際需求再利用；而梧棲機廠也預計明年3月驗收後委託業者經營；原BRT公司採購的雙節公車，也已招標完成，將委託民間業者行駛。

王義川指出，前市府時期推動的BRT藍線重大缺失包括：台灣大道無實施「專用路權」或「優先路權」的條件，無法符合BRT最基本的需求；專用道及專用車站設在慢車道旁，導致公車與其他切換車道之車輛有碰撞危險；行控中心沒有與公車即時通訊指揮調度的功能；班次不足，尖峰時段乘客往往擠不上車；從台中火車站只開到靜宜大學，往海線乘客竟要下車再轉車。種種缺失，使得BRT藍線實質上難以達到國際上BRT應有的標準，並不符合台灣大道的大眾運輸需求。

市長林佳龍上任後，隨即進行改革檢討。但在「穿著衣改衣服」的窘境下，挑戰相當嚴峻。去年1月，市府成立「BRT系統體檢及改善小組」，遴聘土木營建、車輛機電、法制財務、交通管理等領域專家學者共17位委員，針對BRT進行體檢，歷經21次會議、4次現勘，提出體檢及改善總結報告。之後，交通局據以推出台灣大道優化公車系統，並取代BRT藍線計畫。

優化公車系統去年7月8日上路，原本僅有一條公車路線，擴增為300至308共9條公車路線，班次數量從每日426班次倍增為855班次，專用道使用效率提升，候車時間縮短一半以上，更能順利搭上車，也更容易有位子坐。大部分公車退出慢車道的結果，也使得慢車道車速變快，機車騎士更安全，而快車道車速則大致上維持不變，讓台灣大道整體交通更加順暢。

市區行駛台灣大道往海線的優化公車路線，不像改革前要在靜宜大學下車轉車，可從市區一路直達台中國際機場、清水、大甲、梧棲等海線目的地，這對老人家、上班族、晚上到市區補習的學生等族群，都是相當方便。

(中時)