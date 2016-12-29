2016大陸網紅用語 你一定聽過

大陸女子游泳選手在里約奧運受訪時，因一句「洪荒之力」爆紅。（圖／取材自微博）

每年總有一些新鮮的網路用語會被創造出來，然後火紅一時。今年中國網友瘋哪些詞？BBC新聞網做了一個整理，其中有些連台灣網友都很愛用！

「『川』普」

這算流行語？算！因為大陸對美國總統當選人川普（Donald Trump）的官方翻譯是「特朗普」，但今年大陸主流媒體更頻繁使用「川普」二字。

因為名字裡帶「川」，網路甚至流傳：川普於1946年出生在中國的四川，二戰結束後其父在四川經商。

儘管川普沒少跟中國打口水仗，但四川人稱他為「四川驕傲」的熱情也未消減。

「洪荒之力」

這個詞應該沒有人不知道吧！大陸游泳選手傅園慧在里約奧運女子100公尺仰式決賽中獲得並列第三名。她在準決賽後接受大陸中央電視台採訪時，以誇張無比的表情說出一句「我已經用了洪荒之力啦！」，瞬間在網路爆紅。

「洪荒之力」被用來形容「不可阻擋」的力量，而「洪荒之力」也成為今年流行用語無可抵擋的「洪荒之力」。

「氣象災害」

當中國不少城市深陷在一年一度的霧霾中時，北京立法機構竟然打算將「霾」列為自然災害範疇的「氣象災害」或「天災」，從而引發爭議。

網友們對應性地創造了「立霾」節氣，稱每當「立霾」的日子裏，勞動人民有戴口罩的風俗習慣，以此祈求幸福吉祥。

中國網友創造的第25個節氣，一是顯示霧霾下樂觀的生活態度，但又何嘗不是一種無奈的自嘲呢？

邰智源搞笑模仿「藍瘦香菇」超有哽，笑翻許多網友。（圖／取材自影片）

「藍瘦香菇」

又是一個連台灣網友都超愛用的詞。大陸廣西自治區一位疑似失戀的小伙錄下自己當時孤獨的心情，他很悲傷地說：「難受，想哭。」但因為他濃濃廣西腔，聽起來就像「藍瘦，香菇。」

影片放上網路後，「藍瘦香菇」就像一個病毒一樣迅速傳播，雖然一開始是用來嘲笑他的口音，但後來已經變成搞笑用語。

「不明真相的吃瓜群眾」

這個詞的出處不詳。有說法是源於論壇留言從「吃瓜子」到「吃瓜」再到「吃瓜群眾」的演變。

這個詞多用於描述在大事件中圍觀的群眾，有時甚至是貶義。比如王寶強離婚案中，「不明真相的吃瓜群眾」就一直在關注事件主角的動向，並在當事人的社群媒體帳號下評論。

「趙家人」

網友用「趙家人」形容中國的高級官僚、富豪、體制內幹部以及家屬子女等權貴階層。而「趙」姓又是百家姓之首，是使用最多的姓氏之一。互聯網的監管者也因此不可能檢測和管制所有含「趙」的微博或者微信朋友圈狀態。

而「趙家人」本出自魯迅的中篇小說《阿Q正傳》。原型為趙莊趙太爺。趙老太爺曾對處於社會底層的阿Q說：「你那（哪）裏配姓趙！」

「先定一個小目標」

大陸首富王健林在一次採訪中表示：「先定一個能達到的小目標，比如掙它1個億。」之後這個短語就被用來描述不可能完成的目標。

除了上述網路用語，一些主流新聞裏的名詞也出現在大陸的互聯網上。比如香港的「本土主義」，台灣總統名字「蔡英文」，以及今年的「美國大選」。

還有更敏感的稱中共前領導人江澤民為「長者」和「蛤蟆」情況出現。以及中共監管機構據稱下令禁止使用的朝鮮領導人金正恩的小名——「金三胖」。

藍瘦香菇 這些2016大陸最紅網路用語你一定聽過

每年總有一些新鮮的網路用語會被創造出來，然後火紅一時。今年中國網友瘋哪些詞？BBC新聞網做了一個整理，其中有些連台灣網友都很愛用！

「『川』普」

這算流行語？算！因為大陸對美國總統當選人川普（Donald Trump）的官方翻譯是「特朗普」，但今年大陸主流媒體更頻繁使用「川普」二字。

因為名字裡帶「川」，網路甚至流傳：川普於1946年出生在中國的四川，二戰結束後其父在四川經商。

儘管川普沒少跟中國打口水仗，但四川人稱他為「四川驕傲」的熱情也未消減。

「洪荒之力」

這個詞應該沒有人不知道吧！大陸游泳選手傅園慧在里約奧運女子100公尺仰式決賽中獲得並列第三名。她在準決賽後接受大陸中央電視台採訪時，以誇張無比的表情說出一句「我已經用了洪荒之力啦！」，瞬間在網路爆紅。

「洪荒之力」被用來形容「不可阻擋」的力量，而「洪荒之力」也成為今年流行用語無可抵擋的「洪荒之力」。

「氣象災害」

當中國不少城市深陷在一年一度的霧霾中時，北京立法機構竟然打算將「霾」列為自然災害範疇的「氣象災害」或「天災」，從而引發爭議。

網友們對應性地創造了「立霾」節氣，稱每當「立霾」的日子裏，勞動人民有戴口罩的風俗習慣，以此祈求幸福吉祥。

中國網友創造的第25個節氣，一是顯示霧霾下樂觀的生活態度，但又何嘗不是一種無奈的自嘲呢？

「藍瘦香菇」

又是一個連台灣網友都超愛用的詞。大陸廣西自治區一位疑似失戀的小伙錄下自己當時孤獨的心情，他很悲傷地說：「難受，想哭。」但因為他濃濃廣西腔，聽起來就像「藍瘦，香菇。」

影片放上網路後，「藍瘦香菇」就像一個病毒一樣迅速傳播，雖然一開始是用來嘲笑他的口音，但後來已經變成搞笑用語。

「不明真相的吃瓜群眾」

這個詞的出處不詳。有說法是源於論壇留言從「吃瓜子」到「吃瓜」再到「吃瓜群眾」的演變。

這個詞多用於描述在大事件中圍觀的群眾，有時甚至是貶義。比如王寶強離婚案中，「不明真相的吃瓜群眾」就一直在關注事件主角的動向，並在當事人的社群媒體帳號下評論。

「趙家人」

網友用「趙家人」形容中國的高級官僚、富豪、體制內幹部以及家屬子女等權貴階層。而「趙」姓又是百家姓之首，是使用最多的姓氏之一。互聯網的監管者也因此不可能檢測和管制所有含「趙」的微博或者微信朋友圈狀態。

而「趙家人」本出自魯迅的中篇小說《阿Q正傳》。原型為趙莊趙太爺。趙老太爺曾對處於社會底層的阿Q說：「你那（哪）裏配姓趙！」

「先定一個小目標」

大陸首富王健林在一次採訪中表示：「先定一個能達到的小目標，比如掙它1個億。」之後這個短語就被用來描述不可能完成的目標。

除了上述網路用語，一些主流新聞裏的名詞也出現在大陸的互聯網上。比如香港的「本土主義」，台灣總統名字「蔡英文」，以及今年的「美國大選」。

還有更敏感的稱中共前領導人江澤民為「長者」和「蛤蟆」情況出現。以及中共監管機構據稱下令禁止使用的朝鮮領導人金正恩的小名——「金三胖」。

(中時電子報)