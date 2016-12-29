金雞年新菜麵包雞 食用驚喜連連
高雄一家飯店迎接金雞年，推出新年菜「麵包雞」，研發中餐、合併西式及東洋料理的咖哩麵包雞，把咖哩雞肉料理填裝在大麵包中，食用時用刀切開，切開的一剎那，令人驚呼連連。
高雄翰品酒店副總經理林俊宇說，這是融合中餐、西餐及東洋料理，外帶的話就以禮籃組合，外觀看起來是個大麵包，但切開後內裝咖哩雞，麵包可沾著咖哩汁吃，金雞年將屆，吃了別具風味。
林俊宇表示，來店享用這道新菜須3天前預定，店家會準備「好料」藏在麵包裡面，等到要上桌前，再切開供消費者品嚐。
他指出，今年這道新年菜也是飯店年菜的祕密武器，近期並打算參加一項全國年菜評比。1051229
(中央社)
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