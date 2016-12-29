新疆又發生襲擊政府人員 4嫌全擊斃

中國大陸新疆又發生襲擊政府的暴力事件。當地天山網報導，28日下午有4名嫌犯駕車衝入中共墨玉縣縣委大院，引爆自製爆燃裝置，4人當場被擊斃，政府人員有傷亡。

這起事件發生在28日下午4時50分左右。天山網的報導並未指出這4人是否為當地維吾爾族，報導稱這是一次「暴恐襲擊」案件，除了4名被擊斃的嫌犯外，另有1人死亡及3人輕傷。

新疆近年類似的暴力襲擊事件不斷。去年9月曾發生導致16名民眾死亡的襲擊事件，天山網報導，襲擊者中，28人全被警方擊斃，1人投降。

2014年6月在喀什地區也發生自殺式襲擊葉城縣公安局辦公大樓事件，13名嫌犯被擊斃。

海外媒體多維新聞指出，有維族學者曾表示，新疆實施的嚴厲管控措施，包括在宗教活動方面及對維族人住飯店的控管等，導致當地針對政府的激進行動增加。1051229

(中央社)