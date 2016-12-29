新疆又發生襲擊政府人員 4嫌全擊斃
中國大陸新疆又發生襲擊政府的暴力事件。當地天山網報導，28日下午有4名嫌犯駕車衝入中共墨玉縣縣委大院，引爆自製爆燃裝置，4人當場被擊斃，政府人員有傷亡。
這起事件發生在28日下午4時50分左右。天山網的報導並未指出這4人是否為當地維吾爾族，報導稱這是一次「暴恐襲擊」案件，除了4名被擊斃的嫌犯外，另有1人死亡及3人輕傷。
新疆近年類似的暴力襲擊事件不斷。去年9月曾發生導致16名民眾死亡的襲擊事件，天山網報導，襲擊者中，28人全被警方擊斃，1人投降。
2014年6月在喀什地區也發生自殺式襲擊葉城縣公安局辦公大樓事件，13名嫌犯被擊斃。
海外媒體多維新聞指出，有維族學者曾表示，新疆實施的嚴厲管控措施，包括在宗教活動方面及對維族人住飯店的控管等，導致當地針對政府的激進行動增加。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。