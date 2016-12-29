哈林留台陪嬌妻待產 推3千萬演出酬勞

哈林為了陪張嘉欣待產，不惜推掉千萬酬勞。(圖/本報系資料照)

哈林與主播張嘉欣，兩人近期傳出做人成功喜訊，不過為了陪愛妻待產，據悉哈林不僅將大陸工作量減半，甚至還推掉多場商演，估計損失至少三千萬台幣。

根據《蘋果日報》報導，哈林今年主持《中國好歌聲》和《蓋世音雄》兩節目，因此多半時間都待在大陸，不過長期兩地往返，導致身體不堪勞累，加上老婆張嘉欣懷孕，也讓他逐漸把工作重心移回台灣，還推掉多場跨年活動和商演邀約，估計少賺3000萬元台幣，目前農曆年將留在台灣陪老婆和媽媽過年，新單曲也會在明年推出。

哈林下個月將現身錄《2017超級巨星紅白藝能大賞》，這將是近來唯一公開露臉，屆時再度當爸一事必成關注話題，不過這次他已做好接受大家恭喜的心理準備，也希望來賓點到為止就好，不想因私事模糊節目焦點。

(中時電子報)