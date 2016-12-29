林書豪何時上場 籃網：傷勢未若上次重
美NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪前晚因左大腿再度拉傷退場，籃網僅說情況比上次好，但已確定缺席今晚及週五晚上2場客場賽事，最快最好情況是下週一主場才可能再出賽。
籃網26日在主場力戰夏洛特，最後1秒演出逆轉勝，以120比118，氣走黃蜂隊，中止5連敗。可惜林書豪第3節再度拉傷左大腿退場，列入逐日觀察名單。
籃網對豪小子傷勢未多做說明，僅知情況沒有比上次嚴重，何時再復出也無時間表，但確定今晚及後天作客芝加哥公牛及華盛頓巫師，林書豪皆不會隨隊出賽。
籃網總經理馬克斯（Sean Marks）說，「林書豪這次受傷未若上次嚴重」，雖然也是左大腿肌腱，但部位不太一樣，豪小子情緒「也還不錯」。球團會經常性評估其傷勢再做決定。
林書豪11月初左大腿受傷，共計缺賽17場、休息近40天，才又回到場上，籃網這次不急於讓林書豪回到場上，好好養傷才是重點。美媒樂觀推估，若復原情況良好，最快要到下週一（明年1月2日）主場對戰猶他爵士（Jazz），林書豪才有可能出賽。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。