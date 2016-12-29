林書豪何時上場 籃網：傷勢未若上次重

美NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪前晚因左大腿再度拉傷退場，籃網僅說情況比上次好，但已確定缺席今晚及週五晚上2場客場賽事，最快最好情況是下週一主場才可能再出賽。

籃網26日在主場力戰夏洛特，最後1秒演出逆轉勝，以120比118，氣走黃蜂隊，中止5連敗。可惜林書豪第3節再度拉傷左大腿退場，列入逐日觀察名單。

籃網對豪小子傷勢未多做說明，僅知情況沒有比上次嚴重，何時再復出也無時間表，但確定今晚及後天作客芝加哥公牛及華盛頓巫師，林書豪皆不會隨隊出賽。

籃網總經理馬克斯（Sean Marks）說，「林書豪這次受傷未若上次嚴重」，雖然也是左大腿肌腱，但部位不太一樣，豪小子情緒「也還不錯」。球團會經常性評估其傷勢再做決定。

林書豪11月初左大腿受傷，共計缺賽17場、休息近40天，才又回到場上，籃網這次不急於讓林書豪回到場上，好好養傷才是重點。美媒樂觀推估，若復原情況良好，最快要到下週一（明年1月2日）主場對戰猶他爵士（Jazz），林書豪才有可能出賽。1051229

(中央社)