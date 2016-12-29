日駐台協會正名 學者陳永峰：絕對有副作用

日本對台窗口、公益財團法人「交流協會」28日在官網宣布，明年1月1日起更名公益財團法人「日本台灣交流協會」。圖為目前日本交流協會台北辦事處外石雕牌匾。 （郭吉銓攝）

公益財團法人「交流協會」（Japan Interchange Association）（上）自明年1月1日起將更名為公益財團法人「日本台灣交流協會」（Japan－Taiwan Exchange Association）（下），外交部28日表示歡迎。（取自交流協會官網）中央社 105年12月28日

日本對台窗口的日本「公益財團法人交流協會」明年起正式改名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，被外界解讀為台日關係升溫。東海大學日本區域研究中心主任陳永峰表示，日方此舉跟川普與蔡英文熱線一樣，絕對會有「副作用」，沒有穩賺不賠的生意。

據《中評網》報導，陳永峰分析日本、美國不約而同把台灣當作對抗中國大陸的重要籌碼，只因為蔡政府上台，一心想美國與日本靠攏，但正如台灣想加入任何國際機構，別人要用台灣，對民進黨執政的蔡政府來說，都是正面。但在被美日利用同時，台灣應該反向思考，怎樣趁這個難得機會，拉高自己「被利用的價值」。

陳永峰說，蔡政府積極展現「美日友好」態度，確實跟國民黨執政的馬政府不一樣，不過找美日當靠山，基本上還是心裡層面，想找到保護，前提是不會引發戰爭，否則跟美國買武器恐也沒有實際派上用場時機。

陳永峰表示，明年元月一日要正式更名掛牌，「已經成為事實」，但民進黨與蔡政府，絕對不能高興太早，道理就跟川普跟蔡英文通完電話一樣，得到好處，就要承擔怎樣的副作用，執政者恐怕要好好仔細計算，有時候看起來是穩賺不賠，結果可能副作用更大，沒賺錢還賠錢更多。

(中時電子報)