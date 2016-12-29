推文撕破臉後 川普歐巴馬通電話

美國總統當選人川普一早透過推特（Twitter）批評指控，總統歐巴馬沒讓交接工作平穩過渡後、他下午短暫現身，說自己和歐巴馬通了電話，「聊得非常好」。

川普顯然很介意歐巴馬受訪時自認「若能參選會贏得第三任」的談話，他今天一早再也忍不住，指控歐巴馬的發言有「煽動性」，讓政權交接障礙重重，他還說，「我還以為交接工作會平穩過渡，根本沒有！」

川普人在佛羅里達過耶誕節，歐巴馬則身在夏威夷，候任與現任總統的隔空對話，美國民眾都看在眼裡。而根據川普隨團記者提供的資訊，川普下午短暫現身受訪，記者問，能否詳細說明推文提到交接工作不順利的情況？他卻轉趨低調的說，「喔，我想是蠻順利的，非常好，你不覺得嗎？」

每當被外界批評或是行事遭質疑，川普第一時間總急於推文反駁，而到了今天下午態度改變，轉趨低調，則有原因。

川普再度現身時親口證實，他已與歐巴馬通話，「他（歐巴馬）打給我，我們有很好的對話，我們就簡單地聊了聊，非常、非常好。」

兩人選後在白宮初次見面、雙方都盡力行禮如儀的努力顯然已破功。歐巴馬當時說，要盡一切努力確保交接工作順利，但即將卸任仍忍不住談不可能的3度參選假設，並強調自己會贏，讓川普已飽受審視的勝選合法性雪上加霜，候任總統對現任總統的不滿再也忍不住、大爆發。

對照歐巴馬高度讚賞前總統小布希在交接時給予的高度支持與協助，川普和歐巴馬兩人交接過程顯得「貌不合神也離」，形成對比。1051229

(中央社)