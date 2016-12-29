尼坦雅胡譴責凱瑞演說 指對以色列有偏見
以色列總理尼坦雅胡今天譴責美國國務卿凱瑞關於以、巴衝突的演說，直指內容對以色列存有偏見，而且著重於屯墾議題，甚於巴勒斯坦暴力。
凱瑞（John Kerry）於華府演說後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）自總理公室發表聲明指出，這位即將離職的國務卿對巴勒斯坦對以色列暴力相向之事，只是「動動嘴皮子」。
尼坦雅胡說：「凱瑞演說的大部分內容，都在指責以色列缺乏和平（善意），而以色列人並不需要外國領袖用演說闡述和平的重要性。」
凱瑞發表這番嚴厲批評以色列屯墾建築行為等的演說之前，聯合國安全理事會甫通過決議案，要求以色列結束這樣的活動。
安理會上週在美國棄權下，以14票對0票，投票通過這項決議案。（譯者：中央社徐睿承）1051229
(中央社)
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