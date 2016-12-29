安排愛女嘉莉費雪喪事 黛比雷諾傳中風

媒體報導，1950、1960年代好萊塢歌舞喜劇片當紅女星、演過「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）的黛比雷諾，今天疑在兒子家中討論女兒嘉莉費雪後世時中風，緊急送醫。

路透社引述八卦網站TMZ報導說，84歲的黛比雷諾（Debbie Reynolds）今天在兒子陶德（Todd Fisher）加州比佛利山的家中，討論女兒、前1天剛過世影星嘉莉費雪（Carrie Fisher）的後事，下午1時過後不久家人打電話報案求救。

娛樂新聞網站E! News報導說黛比雷諾送醫時情況界於「尚可」至「嚴重」之間。TMZ報導說她可能是中風。

黛比雷諾經紀人尚未回覆評論。

消息一出，有關心的網友立即在推特集氣，@MaryEMcGlynn鼓勵說，「撐著點，@黛比雷諾」；@elliotfgf則是貼出黛比雷諾緊急送醫短訊後，用英文大寫字母說，「停下來，2016，真是夠了，不不不。」

黛比雷諾是她那個年代最歷久不衰、最具人氣的好萊塢巨星之一，曾以1964年歌舞片「翠谷奇鳳」（The Unsinkable Molly Brown）入圍奧斯卡最佳女主角獎。

她的女兒正是在原始「星際大戰」（Star Wars）系列電影中扮演「莉亞公主」的嘉莉費雪。嘉莉費雪昨天辭世後，黛比雷諾在臉書上說：「謝謝所有接受我最愛、最了不起女兒的天分和才華的人。各位的思念和祈禱現在領她走入下一階段，我十分感激。」

法新社報導，黛比雷諾1950年代與嘉莉費雪的父親、歌手艾迪費雪（Eddie Fisher）結褵4年。（譯者：中央社蔡佳敏）1051229

(中央社)