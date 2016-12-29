川普：史普陵特和OneWeb擬創造8千工作
美國總統當選人川普今天表示，電信集團史普陵特與美國衛星公司OneWeb將把8000個工作機會帶回美國，他大讚這是因為他當選總統，樂觀氣氛洋溢使然。
路透社報導，由於史普陵特（Sprint Corp）有8成2股份為日本電信巨頭軟體銀行（SoftBank）持有，軟銀也已同意投資OneWeb 10億美元，目前不清楚川普（Donald Trump）所提的8000個工作機會，和軟銀本月稍早宣布的500億美元投資案有無關聯。
軟銀總裁孫正義宣布該投資案時，表示會創造5萬個工作機會。
川普今天在佛羅里達州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）豪宅外告訴記者：「我剛從史普陵特高層得知，他們會把5000個工作帶回美國，他們要從其它國家撤回這些工作。」
「1家新公司OneWeb，也將僱用3000人，所以很讓人高興。」1051229
(中央社)
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