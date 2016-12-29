汪小菲深夜告白 「12年輪迴多了3個寶貝」

大S婚後育有一子一女，湊得「好」字。（圖／翻攝自大S徐熙媛百度貼吧微博）

汪小菲和大S結婚5年，婚姻生活幸福美滿。(圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲和大S結婚5年，育有一子一女，湊得「好」字，家庭生活幸福美滿，28日他在微博感性告白，「一個輪回，多了三個寶貝」，網友直誇他真是好爸爸、好丈夫。

情史豐富的汪小菲，初戀是大陸名模馮婧，兩人2004年相識，交往3年，2009年則和張雨綺相戀，2010年他在安以軒的生日宴會上遇見大S，兩人僅見4次面就閃電訂婚，但他們從一開始不被看好，但現在已有兩個寶貝，婚姻幸福令人稱羨。

28日汪小菲也在微博感性告白，「12年前那一天回國，一個輪回，多了三個寶貝，一個大寶貝，兩個小傢伙」，網友也希望他們能一直一直幸福下去。

(中時電子報)