美台軍事交流入法 港媒：台海局勢雪上加霜
美國總統歐巴馬23日（美國當地時間）簽署《2017財政年度國防授權法》生效，首度將美台軍事交流列入法條中。香港中評社評論指出，美台軍事交流，不論是以前的偷偷摸摸，或是之後的公開化，台灣依舊是美國的棋子，中美對抗，台灣將首當其衝。
歐巴馬8年總統任期將屆，外界早已預期他在下台之前會在台海做出動作。他沒有宣布對台軍售，反而簽署這個法案，對大陸的挑戰性更大，為台海形勢帶來更大的不確定性。
中評社指出，迄今為止，大陸官方對該法案的反應未如外界想像般強烈，但這不意味大陸會一直隱忍。不存任何幻想、做好軍事鬥爭準備，是大陸真實的樣態。
其實，美台軍事交流從來沒有停止過。不論是以前的偷偷摸摸，或今後的更公開化美國不變的是，把台灣當籌碼、棋子利用。
對台灣而言，引狼入室，自招其禍；中美對抗，台灣首當其衝。這是可以預見、也迴避不了的。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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