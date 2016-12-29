中視新聞LIVE直播》酒駕事故頻傳 交通部將加重處罰？

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酒駕事故頻傳 交通部將加重處罰?│20161229中視新聞LIVE直播

會議名稱： 立法院第9屆第2會期交通委員會第22次全體委員會議

酒駕事故頻傳 交通部將加重處罰？

會議時間： 105/12/29 09:00-17:30

開會地點： 群賢樓9樓大禮堂

召集委員： 李召集委員昆澤

主審委員會： 交通委員會

聯席委員會：

會議事由： 邀請交通部部長賀陳旦、法務部次長、國防部次長、教育部次長、衛生福利部次長、內政部警政署副署長就「我國酒後駕車現況暨防制作為」列席報告，並備質詢；並請財政部、經濟部、金融監督管理委員會等列席。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)