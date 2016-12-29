梅克爾鬆口氣？今年5萬多移民主動離德

今年自願離開德國的移民數接近5.5萬人，比去年增加2萬人。(圖取自美聯社)

德國官方公布最新統計顯示，今年主動離開德國的移民人數接近5.5萬人，這個數字比2015年多出2萬人，是遭遣返人數的兩倍多。

據外媒報導，德國內政部周三指出，從去年開始，自願離開德國返鄉的移民人數開始增加，今年截至12月27日，人數已攀升至54123人不但較去年增加2萬人，也比今年前11月申請庇護被拒絕，遭遣返的移民數23,800人高出一倍多。

報導指出，數據顯示，大部分主動離開德國的移民是回到巴爾幹西部地區。其中人數最多的是阿爾巴尼亞人，有15000人；其次是塞爾維亞、伊拉克和科索沃人大約各有5000人。今年主動返回阿富汗的移民人數超過了3200人，是2015年相應數字的10倍。

據統計，去年有89萬人到德國申請庇護。

(工商)