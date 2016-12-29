下一屆黨主席人選？廖國棟：藍大老點名江啟臣

國民黨團總召廖國棟今接受電台專訪時透露，有黨內大老看好黨團書記長江啟臣是下屆黨主席人選。(圖/中時資料照)

國民黨中常會因黨內選制改變引起紛爭，不少人認為是黨主席之爭的前哨戰，國民黨團總召廖國棟今接受電台專訪時強調，儘管爭議已經排解，他仍認為在程序上還是有瑕疵。主持人周玉蔻詢問是否心中有下屆黨主席人選，有人說中生代接班，黨團書記長江啟臣也被看好？廖國棟表示，確實有黨內大老也認為如此，大佬期待由中生代帶領取得年輕人支持。

廖國棟表示，國民黨就是大老文化，但現在的環境是希望有中生代能夠出來領導。歷屆主席都是一定年齡以上才會被認為具有領導威信跟能力，但現在的年輕世代並不如此，國民黨員結構已經偏老，年輕人幾乎不入國民黨，是黨未來非常大的危機，因此黨內有再討論是不是讓中生代擔任領導人，或許是解救國民黨的良方。

廖國棟就指出，最近黨內很多人提到江啟臣作為中生代的代表，又在立院擔任重要職務，歷練後不無可能擔任黨主席，他聽過很多人提到這件事，但是他與江啟臣沒有深談過，但他其實有催促過江。

(中時)