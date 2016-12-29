高美濕地搭設工廠 中市府拆除

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有民眾在高美濕地野生動物保護區核心區搭設簡易工廠，已違反「野生動物保育法」，日前農業局會同相關單位執行拆除作業，保護濕地生態。（台中市農業局提供）中央社記者趙麗妍傳真 105年12月29日

有民眾在高美濕地野生動物保護區核心區搭設簡易工廠，已違反「野生動物保育法」，日前農業局會同相關單位執行拆除作業，保護濕地生態。

台中市農業局表示，違規搭設工寮地點位於高美濕地北側美軍油管舊址附近，初步推測為漁民貪圖作業方便，在深夜未經許可，擅自以帆布搭建工寮，農業局巡查人員發現2處簡易工寮。

農業局指出，因該處屬高美濕地野生動物保護區核心區，違法搭建事證明確，農業局立即聯繫海巡署、清水警分局及台中市高美文化觀光促進會前往拆除，已拆除完畢。

農業局表示，搭設工寮的行為屬蓄意破壞保護區，若查獲行為人，將依「野生動物保育法」規定處最重新台幣25萬元罰鍰。

農業局呼籲民眾前往高美濕地時，確實注意「野生動物保育法」相關規定並遵守現場巡守人員引導，避免破壞生態遭受處罰。1051229

(中央社)