國安局發文籲退離人員勿赴陸 副局長郭崇信：氛圍不宜

對於國安局月初對退役或離職人員發文，建議不宜前往大陸地區，國安局副局長郭崇信29日表示是善意的提醒、道德勸說，不過如果真有國人出事，國家都會營救。（姚志平攝）

國安局月初對退役或離職人員發文，建議不宜前往大陸（含港澳）地區。國安局副局長郭崇信今天說，他認為現在氛圍不宜（赴陸），因為中共對我情報單位是終身追溯，並無時限，只要有意見就隨時約談，展現國家權力，這樣能確保國人安全嗎？

立法院外交及國防委員會今審查《特種勤務條例》修正草案、《國軍退除役官兵輔導條例》修正草案，會前受訪做出以上表示。

被問及國安人員退役赴陸是否後果自負，郭崇信說，「我們是善意的提醒、道德勸說」；至於發生問題是否營救，他則表示，國人出事，國家都會營救。

公文說明內容有3：

1、依據國家情報工作法第25條之1第1項第4款規定辦理。

2、近年來兩岸關係雖持續開放，但國安局同仁仍為中共長期注偵對象，依據退離人員陸續反映，退離管制期滿後赴陸（含港澳地區）經常遭中共強制約談，除不堪其擾，也陷入不得不說的困境。

依據中共相關法令規定，國安局人員若遭注偵或立案，不受刑事追訴期限的限制，對台灣國家安全機密保護及同仁身家安全維護，具明顯風險及危安顧慮。

經國安局審酌後，建議自受通知日起，風險未解除前，現階段不宜進入大陸（含港澳）地區。嗣後若風險事由消滅或變更，將再另行通知。

3、上述建議不宜進入大陸（含港澳）地區，並非限制憲法上所保障的遷徙自由，如前往該地區，國安局無由干涉，但經通知後仍前往者，不適用國家情報工作法第24條、25條規定。

國家情報工作法第24條規定，「情報人員在境外因從事情報工作致傷、殘或死亡時，應發給傷害、住院慰撫金或殘障、死亡撫卹金，醫療費並全額補助；其醫療費補助、慰撫金與撫卹金之基準及發給辦法，由主管機關定之」。「情報人員退（離）職後有因曾從事情報工作之事由，致傷、殘、失蹤、死亡、喪失人身自由或涉訟時，得適用本條規定」。

國家情報工作法第25條規定，「情報協助人員，因執行任務喪失人身自由時，政府應盡力營救。情報協助人員，因執行任務致傷、殘、失蹤、死亡、喪失人身自由、涉訟或失業時，國家應予本人及其親屬補償或救助」。

(中時)