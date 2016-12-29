大肚興和路宮廟深夜傳出火警,

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台中市大肚區興和路一處鐵皮宮廟昨(28日)深夜傳出火警，由於現場緊鄰中油王田油庫，消防人員緊急滅火，警消也進入鐵皮屋搶救傷者，救出一名傷者，手部、臉部、腳部都有二級以上燒燙傷。

這起火災起火地點研判在神明廳，由於鐵皮屋只有屋主一人在家，屋主自行脫困，全身有多處燒傷已送醫住院治療中。

(中時)