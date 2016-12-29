鰲鼓濕地候鳥豐富 現場解說分享鳥況
鰲鼓濕地森林園區冬季候鳥豐富，園區遊客中心解說服務團隊將於31日及明年1月7日、14日、21日下午至濕地賞鳥亭，與民眾分享鳥況及鳥類生態知識。
嘉義林管處今天表示，透過鰲鼓濕地解說服務團隊進行濕地鳥類資源調查，目前除了黑面琵鷺數字不斷增加，還有上千隻鸕（茲鳥）及琵嘴鴨群，其他鷺科候鳥也有數百隻。
另外，東石自然生態展示館也舉辦「遠方的祝福－鰲鼓候鳥季」活動，以活潑的方式進行闖關遊戲，無論初學賞鳥者、親子皆可輕鬆參加，即日起至明年1月22日，民眾可直接至展示館索取學習單。
嘉義林管處指出，民眾若回答學習單問題正確，即可領取濕地常見水鳥100種圖鑑；民眾也可在展示館前的琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨卡通立牌合影，將照片上傳至粉絲專頁訪客留言區，就有機會獲得「台灣鳥類手繪圖鑑」。
鰲鼓濕地相關活動資訊查詢，民眾可洽東石自然生態展示館，或者是鰲鼓濕地臉書粉絲團查詢。1051229
(中央社)
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