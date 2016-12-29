Google Doodle紀念現代雨衣布料發明人

我要評比

今天是現代雨衣防水布料發明人、蘇格蘭化學家麥金塔希（Charles Macintosh）的250歲冥誕，Google特別以Google塗鴉（Doodle）紀念。

英國「每日電訊報」（Telegraph）網站報導，1824年以前，在蘇格蘭討生活不容易，當地多雨，天無三日晴。當時防水布料多是油布，除了沈重，還有令人不敢恭維的味道。直到麥金塔希發明1種防水材料，催生現代雨衣防水布料。

麥金塔希11歲舉家遷至格拉斯哥（Glasgow），以利父親開工廠，年輕的麥金塔希剛開始擔任小職員，成長時躬逢蘇格蘭啟蒙運動，把時間投入化學研究。麥金塔希實驗各種化學物質，結果發現一種焦油的副產品：石腦油，可以溶解印度橡膠，所產生的黏劑可以防水。

麥金塔希把這種黏劑塗在兩片布料中間，產生一種布，外層會濕，但裡層不會。麥金塔希1823年取得了專利。然而之後有種說法稱，麥金塔希仿冒蘇格蘭外科醫師賽姆（James Syme）的方法。

至於大家熟知的麥金塔電腦（Macintosh）並非紀念這位發明家，而是打造麥金塔的拉斯金（Jeff Raskin）以最愛的蘋果品種McIntosh命名，但因為和1家音響公司撞名，只好改成Macintosh。1051229

(中央社)