譜唱男歡女愛世界成名 法歌手巴胡過世
法國香頌歌手巴胡（Pierre Barouh）今天過世，享壽82歲，集作詞、作曲和演唱才華於一身，巴胡的成名曲是1966年和電影同名的「男歡女愛」。
巴胡的妻子于修達（Atsuko Ushioda）告訴法新社，巴胡5天前住進醫院，死於心臟病發。
成長於巴黎西郊1個猶太家庭，巴胡經歷過不同職業，二戰後任記者工作，前往巴西之前，他是國家排球隊選手，在巴西他結識了融合巴西森巴舞曲和美國酷派爵士的巴莎諾瓦（bossa nova）主要歌手和作曲家。
回到法國，他成為電影明星並轉向創作音樂。他最成功的作品包括導演克勞德雷路許（Claude Lelouch）電影「男歡女愛」（Un homme et une femme）中的同名單曲以及「腳踏車」（La Bicyclette）。
他也為許多法國明星寫歌，如伊夫蒙頓（Yves Montand）和哈蒂（Francoise Hardy）。
法國「世界報」（Le Monde）報導，巴胡在「男歡女愛」這首歌中，以獨特的ba da ba da da ba da ba da的人聲吟唱方式，成為當年最受歡迎的情歌，他也曾在這部電影中飾演男主角，影片得到1966年坎城影展的金棕櫚獎。
克勞德雷路許今天推文表示，「在大部分我的電影中，都有他對世界的想法。」他承認，巴胡是他唯一聽得進建議的人。
巴胡在11月曾接受世界報採訪回憶他如何寫腳踏車這首歌。廣告公司朋友請他寫有關腳踏車的廣告詞，他拒絕，卻在走向蒙馬特作曲朋友法蘭西斯．雷（Francis Lai）家的路上，開始想「腳踏車」歌詞，到法蘭西斯．雷家就讓他譜曲，一首歌就此紅遍大街小巷。（譯者：中央社蔡筱穎）1051229
(中央社)
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