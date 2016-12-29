松本潤劈腿AV女優 嗆小三：再問女友的事就殺妳
日本傑尼斯偶像松本潤踢爆劈腿，他與井上真央交往長達11年，現在爆出偷吃AV女優葵司長達四年時間，讓外界相當震驚。而現在又傳出他不滿小三老是詢問井上真央的事，松本潤被報曾氣嗆葵司「再問就殺了妳！」
松本潤被爆出在2012年出席前輩喪禮時認識葵司，第一時間他還不知道葵司是AV女優，且也隱瞞與井上真央交往的消息。隨後葵司在網上看到松本潤與井上真央交往的消息，她隨即向他求證，怎知松本潤惱羞成怒，嗆葵司「再問就殺了妳！」
儘管發現自己是小三，但葵司與松本潤的關係始終沒有間斷，且每次都是松本潤要求葵司到家裡偷歡，據悉，葵司曾向男方討車錢，但松本潤說「我們的感情不是用金錢衡量」，這讓葵司精神大受打擊，主動要求分手，可松本潤救愛成功，葵司被日本八卦雜誌多次拍到進出松本潤家；而這消息曝光後，許多粉絲都替井上真央感到不值，盼她能快點分了松本潤。
(中時電子報)
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