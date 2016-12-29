NBA》加盟有望？莫提尤納斯偷去湖人試訓
先前跟火箭弄到不歡而散的立陶宛前鋒莫提尤納斯，29日遭爆料在聖誕節前夕，偷偷前往洛杉磯接受湖人試訓，儘管留下不錯印象，只是湖人還不考慮馬上簽下莫提尤納斯，這次並非擔心他的健康狀況，而是怕影響當前陣容輪替。
莫提尤納斯上季替火箭出賽37場，平均拿到6.2分、2.9籃板，但他從今年夏天開始，就跟火箭高層槓上，因為雙方始終無法達成續約共識，火箭甚至刻意追平籃網報價，就是不讓他前往籃網效力，隨後更找藉口(傷痛問題)釋出莫提。
由於聯盟規定，未來一年期間，莫提尤納斯不能跟籃網簽約，讓他只好打消跟林書豪重新變成隊友念頭，儘管先前傳出爵士對他有意，如今看來湖人動作更加積極，畢竟他們最近才少了預計因傷缺席4周以上的小蘭斯。
其實湖人內線人手不足問題早已曝露，除了小蘭斯，蘭道爾也曾因傷缺陣，假如找來莫提尤納斯，絕對可以解決湖人內線麻煩，不過湖人高層還想先考慮看看，畢竟他們可以挑選的「備胎」，絕對不只莫提尤納斯1人而已。
(中時電子報)
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