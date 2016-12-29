歐巴馬在兩州豎立國家紀念碑惹議
美國總統歐巴馬(Barack Obama)今決定在猶他州和內華達州豎立起兩個國家紀念碑，將總共約165萬英畝的土地劃為環境和文化保護區，但批評者認為此舉霸道，只會讓當地貧窮人口無法利用的資源。
根據科技新聞網The Verge，儘管這是歐巴馬任內的最後一個月，但他仍決定運用總統權力豎立這兩座紀念碑。其中一座─熊耳國家紀念碑(Bears Ears National Monument)將保護猶他州約135萬英畝的原住民文化聖地，另一座紀念碑─金孤丘國家紀念碑(Gold Butte National Monument)則將保護內華達州北部約30萬英畝的土地。這使得歐巴馬在任內設立的紀念碑已高達29座，保護的土地和水源高達5.53億英畝。
猶他州當地的原住民聯盟已經呼籲美國聯邦政府保護這塊土地好幾年了，這個歐巴馬設立的紀念碑的名字來自當地兩塊突起、狀似耳朵的巨石。當地蘊含許多碳酸鉀和鈾礦，但也有超過10萬處原住民岩刻古蹟聖地，這個地區也是著名的攀岩聖地。
但建立紀念碑不一定能限制住當地土地的使用，因為每座紀念碑的保護效力不同，一般來說紀念碑旁不可再繼續開墾礦脈，現存的礦坑則必須要符合高環境標準才可繼續開鑿。但車輛、一般休閒活動如打獵、釣魚和露營等還是可以在這些受到紀念碑保護的地區進行，猶他州現有的國家公園一年就為該州賺進了10億美元，熊耳紀念碑也許有望繼續增加猶他州的收入。
但猶他州共和黨參議員強烈反對歐巴馬此舉，歐林‧海契(Orrin Hatch)參議員抨擊這是攻擊當地的生活方式，麥克‧李(Mike Lee)參議員宣誓要推翻歐巴馬這項決策，本月初也有許多美國官員甚至表示將試圖撤除賦予美國總統設立紀念碑權力的1906年法律，或是進行州級法律訴訟。但支持紀念碑的人認為，這將保護當地原住民聖物不被偷竊和破壞，因為過去這些偏遠地區只有一名聯邦管理員在守護著。
(中時電子報)
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