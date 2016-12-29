新北獨創「老年農漁民健康檢查」結果出爐！長者骨質疏鬆比例高
認真工作也要顧健康！政府來守護你的工作權益，也要幫你的健康把關！新北市老年農漁民健康檢查，本年度共計4,751位農、漁民參加，檢查結果統計農、漁民長者的骨質疏鬆情形比例偏高，另心血管風險亦為檢查異常項目前幾名，此外，首次引用的「低劑量肺部電腦斷層掃描」，也協助10餘位農、漁民早期發現不良病灶，得以及早治療。
農業局本年度委託新北市聯合醫院辦理本年度老年農漁民健康檢查，總計辦理127場次，服務4,751位農、漁民長者。健檢結果異常項目前幾名分別為骨質密度、血脂高、體脂高、肺功能、腰圍及血壓過高等，也請院方在第一時間積極協助通知轉介，讓農、漁民長者們能夠接受進一步的檢查及治療；此外，還特別請院方專屬個案管理師依農、漁民長者個人健康狀態，提供專屬的運動復健指導及電話關懷追蹤服務
新北市農業局長李玟表示，高齡化是目前農、漁村面臨的嚴重問題，而農、漁民也常因農忙而忽略自身健康的維護。新北市政府為照顧農、漁民健康，特別創辦了全國唯一的「老年農漁民健康檢查」服務，只要是新北市50歲以上農、漁民，每2年可以檢查1次。檢查項目除一般健檢項目外，針對老農、漁民常見骨質疏鬆、心血管疾病及肺部疾病，也特別納入檢查的重點項目。
除此之外，今年度配合新北市政府「動健康」政策，也特別增列肌耐力檢測項目，希望培養長者自我肌力訓練的運動習慣，避免長者提早進入衰弱階段，讓農、漁民不僅長壽，更要活得健康！
此外，新北市聯合醫院也建議農漁民長者們應注意日常飲食控制，減油、減鹽、減糖，以降低新陳代謝相關疾病發生機會。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。