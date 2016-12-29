新北獨創「老年農漁民健康檢查」結果出爐！長者骨質疏鬆比例高

新北市老年農漁民健康檢查，本年度共計4,751位農、漁民參加。（新北市農業局提供）

認真工作也要顧健康！政府來守護你的工作權益，也要幫你的健康把關！新北市老年農漁民健康檢查，本年度共計4,751位農、漁民參加，檢查結果統計農、漁民長者的骨質疏鬆情形比例偏高，另心血管風險亦為檢查異常項目前幾名，此外，首次引用的「低劑量肺部電腦斷層掃描」，也協助10餘位農、漁民早期發現不良病灶，得以及早治療。

農業局本年度委託新北市聯合醫院辦理本年度老年農漁民健康檢查，總計辦理127場次，服務4,751位農、漁民長者。健檢結果異常項目前幾名分別為骨質密度、血脂高、體脂高、肺功能、腰圍及血壓過高等，也請院方在第一時間積極協助通知轉介，讓農、漁民長者們能夠接受進一步的檢查及治療；此外，還特別請院方專屬個案管理師依農、漁民長者個人健康狀態，提供專屬的運動復健指導及電話關懷追蹤服務

新北市老年農漁民健康檢查，本年度共計4,751位農、漁民參加。（新北市農業局提供）

新北市農業局長李玟表示，高齡化是目前農、漁村面臨的嚴重問題，而農、漁民也常因農忙而忽略自身健康的維護。新北市政府為照顧農、漁民健康，特別創辦了全國唯一的「老年農漁民健康檢查」服務，只要是新北市50歲以上農、漁民，每2年可以檢查1次。檢查項目除一般健檢項目外，針對老農、漁民常見骨質疏鬆、心血管疾病及肺部疾病，也特別納入檢查的重點項目。

新北市老年農漁民健康檢查，本年度共計4,751位農、漁民參加。（新北市農業局提供）

除此之外，今年度配合新北市政府「動健康」政策，也特別增列肌耐力檢測項目，希望培養長者自我肌力訓練的運動習慣，避免長者提早進入衰弱階段，讓農、漁民不僅長壽，更要活得健康！

此外，新北市聯合醫院也建議農漁民長者們應注意日常飲食控制，減油、減鹽、減糖，以降低新陳代謝相關疾病發生機會。

(中時電子報)