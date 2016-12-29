遭疑洩密台積電布局 楊弘敦否認
媒體報導台積電董事長張忠謀不滿科技部長楊弘敦公開透露南科投資計畫。楊弘敦今天答復是否大嘴巴、洩密時表示，沒有這件事情，台積電9月多就公布，「並不是我第一次講」。
媒體報導，楊弘敦日前在全國科技會議受訪時，意外披露台積電2020年在南科的新台幣5000億元投資計畫，張忠謀動怒，勞動副總統陳建仁親自致電張忠謀道歉。總統府日前回應，媒體所報導情節明顯誇張，與事實有相當出入。
楊弘敦上午在立法院受訪表示，這些計畫台積電9月間就已公開的事情，「並不是我第一次講」；被問到洩密、大嘴巴？楊弘敦說，沒有這個問題，台積電也已經否認。
他也表示，科技部謹慎因應人才外流的問題，會加緊用各種不同方式處理，國發會也針對此事進行整合，包括改善留才環境，大家都在努力中，訂定相關辦法。1051229
(中央社)
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