才訪珍珠港 日防衛相參拜靖國神社

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日本防衛大臣稻田朋美昨天才剛陪同首相安倍晉三造訪美國夏威夷的珍珠港，完成極具象徵意義的訪問，今天就前往爭議不斷的靖國神社參拜。

法新社引述日本放送協會（NHK）、朝日新聞與時事通信社報導，這是鷹派的稻田朋美8月接任防衛大臣以來，首度造訪靖國神社。

安倍昨天才偕同美國總統歐巴馬造訪1941年日本偷襲的美國海軍基地珍珠港，稻田朋美今天就參拜靖國神社，可能會惹來不少爭議。1051229

(中央社)