反映經濟不振 南韓下修明年成長預測

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南韓政府下修成長預測，將明年經濟成長率預測由3%調整至2.6%，以反映不溫不火的國內消費和疲弱出口。

彭博報導，南韓企劃財政部今天在2017年經濟政策報告中指出，政府將維持寬鬆財政政策，並施壓國營企業擴大支出，以支撐下滑的消費者和企業信心。

此外，這個亞洲第4大經濟體也將今年成長率預測由2.8%下修至2.6%。

這項新出爐的官方預測，符合其他機構近期預期。國營的韓國開發研究院（Korea Development Institute）本月稍早將南韓明年經濟成長率預測由2.7%調降至2.4%，樂金經濟研究所（LG Economic Research Institute）上週則將經濟成長率預測維持在2.2%。

南韓現正窮於應付青年人失業創新高、家庭負債創新高，及企業裁員重整等問題。在南韓明年恐舉行全國大選之前，企業投資意願缺缺，同時又面臨人口快速老化等結構性挑戰。（譯者：中央社徐睿承）1051229

(中央社)