1226衝突 反同婚團體今控告黃國昌助理及員警施暴
立法院26日初審婚姻平權法案，引發反同婚團體的激烈陳情，當天有159人遭警方粗暴以束帶限制行動，亦遭黃國昌助理陳志明的暴力壓制，引發幸福盟、北北基安定力量聯盟等團體今早陪同部分遭施暴的人士，前往台北地檢署控告當天多名員警、陳志明涉嫌妨害自由、傷害等罪，抗議政府對他們的暴力手段，遠不如328太陽花學運，明顯不公。
幸福盟等團體並聲明，小英總統雖否認強推同性婚立法，但貫徹黨意的民進黨不分區立委，坐實了小英總統當選前推動同婚立法的宣示，他們聲明，小英總統意志捍衛不了他們決心，願誓死捍衛婚姻家庭的核心價值，決不容許同運團體藉由同性婚入民法來確壞家庭結構。
幸福盟等團體並發表五點看法，譴責暴力及政府不公，一、小英總統失去其政府應有的公正性，當天陳情民眾是以和平方式陳情，卻被警察當成犯人被銬上束帶限制自由，相對於太陽花學運，政府放任公權力粗暴對待。
二、立法院院長放任委員助理在議場圍事、暴力維安，失去國會殿堂應有的公正性。
三、立法院司法及法制委員會輪值主席尤美女默許外力維安，暴力壓制不同民意，失去公正性。
四、黃國昌、林靜儀、蔡易餘三名立委默許放任助理在議事圍事，暴力維安，破壞國會議事文化。
五、陳志明並非登記在案的國會助理，當天進入議場，顯然是黃國昌授意，目前在暴力壓制不同意見的陳情民眾，黃國昌為達目的不擇手段，破壞議事文化，顯然國會議員不適格。
(中時)
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