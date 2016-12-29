106年防制酒駕重點 18至24歲年輕族群
交通部次長祁文中今天上午在立法院報告表示，民國106年防制酒駕重點，放在18歲至24歲年輕族群及酒駕禍害。
立法院交通委員會今天邀請交通部報告「我國酒後駕車現況暨防制作為」，並邀請法務部、國防部、教育部、衛福部等相關單位列席。
祁文中表示，防制酒後駕車應有更積極作為，106年重點放在18歲至24歲年輕族群及酒駕禍害兩項令人心痛的社會傷害。
祁文中說，防制酒駕應訂定較有企圖心表現的目標，不應只專注死傷人數，而是要達到「酒駕零容忍」。
內政部統計目前酒駕肇事人數，每年仍達8000多人；交通部也修正相關法令，增加酒駕違規者負擔，參加講習者需自行付費，行政院院會今天也將討論交通部提出的「道路交通管理處罰條例」修正草案。1051229
(中央社)
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