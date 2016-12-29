增訂村里長撫卹金 葉俊榮：無關選舉

立委提案增訂村里長因公殉職撫卹金及年終獎金。內政部長葉俊榮（圖）29日表示，要考量地方財政負擔，已開過4場公聽會，並與地方政府溝通，待制度研議後再完整建置，與選舉無關。中央社記者徐肇昌攝 105年12月29日

立委提案增訂村里長因公殉職撫卹金及年終獎金。內政部長葉俊榮今天表示，要考量地方財政負擔，已開過4場公聽會，並與地方政府溝通，待制度研議後再完整建置，與選舉無關。

台東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍10月5日與村幹事巡視部落產業道路和查報農損，回程時碰到坍方，遭到土石活埋，不幸罹難。

立法院內政委員會今天邀請葉俊榮列席，審查地方制度法第61條修正草案。民主進步黨籍立法委員趙天麟提案增訂鄉（鎮、市、區）公所編列村里長因公殉職撫卹金及年終工作獎金；立委羅致政則提案增訂村里長因公殉職、病故或傷殘之撫卹金。

葉俊榮會前受訪時表示，村里長在法律定位上又不像民意代表，又不是公務員，但是工作相當繁重，有許多跟民眾直接相關的，不管是出具證明，或隨各種法律規定訪察、通報，都相當有貢獻，余元龍不幸往生，撫卹金問題也引起關注。

葉俊榮說，他充分瞭解委員提案背後的用心，但這類加給也要考量地方財政負擔，內政部已經進行北中南東共4場公聽會，這段期間也會跟地方政府溝通，希望好的想法可以透過比較周延的制度研議後，再完整建置。

葉俊榮表示，現在一般公務員年終獎金就是1.5個月，而村里長每月的事務補助費是新台幣4萬5000元，要如何以這樣做基礎，還要再詳細討論。

外界質疑，修法是選舉綁樁的做法？葉俊榮說，「現在沒有在選舉」，委員提案是基於撫卹的心情提出，都很嚴肅面對。村里長在地方制度的角色與定位，從法理上、行政運作上必須好好來研議。1051229

(中央社)