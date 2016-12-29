國安局：陸對台情報單位是終身追溯

國安局副局長郭崇信29日針對國安局不建議離退人員赴陸表示，國安局是善意的提醒、道德勸說，他認為現在氛圍離退人員不宜赴陸，因陸方對台情報單位是終身追溯，沒有時限。中央社記者徐肇昌攝 105年12月29日

國安局副局長郭崇信今天針對國安局不建議離退人員赴陸表示，國安局是善意的提醒、道德勸說，他認為現在氛圍離退人員不宜赴陸，因陸方對台情報單位是終身追溯，沒有時限。

國安局長彭勝竹12月初對國安局退役或離職人員發出公文，建議不宜前往大陸（含港澳）地區，因為據反映，管制期滿後赴陸常遭中共強制約談，不堪其擾，也陷入不得不說的困境。

對此，郭崇信今天列席立法院外交及國防委員會備詢前受訪表示，國安局是善意的提醒、道德勸說，希望相關人員能夠依據通知的規定去辦理，通知內都說得非常清楚。

國安局是否不贊成國安局退役或離職人員赴陸？郭崇信指出，他認為現在的氛圍不宜，因為中國大陸對台灣情報單位是終身追溯，沒有時限，「對你有意見，隨時要約談就隨時展現國家權力」。

媒體詢問，若離退人員真的赴陸發生問題，國安局是否營救？郭崇信說，國人出事，國家都會營救。1051229

(中央社)