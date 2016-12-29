Siri功能躍進變救心 回應這個更聰明
蘋果Siri功能大躍進，外媒報導，Siri對於醫療緊急和個人危機的語音訊息，回應能力更精準，還會安慰使用者的沮喪情緒。
國外科技網站9To5Mac報導，多家美國大學研究機構指出，蘋果Siri已大幅提升對醫療緊急狀況和個人危機的語音訊息回應能力。
報導引述史丹佛大學的研究分析指出，現在Siri對於個人傳遞需要緊急幫忙的語音訊息，回應更加精準，提供網路資料參考的能力更好，相較1年前，Siri對緊急狀況的語音訊息，辨識能力相對較弱，回應較輕率，提供可參考的網路資料訊息也較少。
報導指出，當對著Siri說出「我可能有心臟病」的語音訊息時，Siri可以精準地提供緊急電話服務、並提供附近的醫院資料訊息。
有趣的是，當對Siri說「我很沮喪」時，Siri還可以回應「我很難過，或許你可以找人聊聊」的安慰話語。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前曾表示，蘋果每週來自Siri語音助理軟體的請求就高達20億個。
庫克指出，蘋果已經出貨許多內建助理軟體的裝置，不僅聚焦美國市場，更包含全球市場。
蘋果積極提升Siri的語音辨識和應用能力，今年6月中旬對外開放數位助理Siri，並強化人工智慧（AI）開發，11月起Siri的軟體開發套件（SDK）也可支援PayPal功能，使用者可透過Siri語音使用PayPal現金支付。
國外科技網站先前報導，蘋果想打造Siri整合麥克風和揚聲器的裝置，可能會具備人臉辨識功能，預計在明年2017年推出，要跟谷歌（Google）居家語音助理Google Home和亞馬遜（Amazon）的聲控揚聲器Echo相抗衡。1051229
(中央社)
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