NBA》電視轉播攪局 姚明球衣退役延後1天
「移動長城」姚明要看自己11號火箭球衣退役，必須多等1天了！火箭29日官方宣布，因為電視轉播問題，原定明年2月3日與老鷹比賽舉行的姚明球衣退役儀式，決定延後1天，也就是改到明年2月4日(大年初八)與公牛比賽進行。
今年獲選進入籃球名人堂的姚明，是在9月得知自己11號球衣將被火箭退役，他生涯替火箭打了486場比賽，平均拿到19分、9.2籃板與1.9火鍋，命中率高達5成24，為了感謝他的貢獻，火箭老闆亞歷山大才會親自下令定案。
姚明先前受訪時表示，「退役我的火箭球衣發生得太快，甚至連作夢都沒想過。」他將成為第6位退役球衣的火箭球星，前5人分別是崔斯勒(22號)、凱文莫菲(23)、摩西馬龍(24)、歐拉朱萬(34)與湯加諾維奇(45)。
(中時電子報)
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