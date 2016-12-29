胖達人案》小S老公二審仍判無罪 公公許慶祥獲緩刑
(10:45更新法官判決理由)胖達人內線交易案，一審判無罪的藝人小S老公許雅鈞，高院今日仍維持無罪判決，至於小S的公公許慶祥一審被判刑2年，高院考量他認罪改判刑1年10月，讓他獲得緩刑4年宣告，緩刑期間須接受20小時法治教育；前基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦則各判刑1年8月、1年6月，緩刑宣告3年，全案可上訴。
依刑事妥速審判法規定，由於小S老公許雅鈞一、二審都判處無罪，除非判決違背司法院解釋、判例或適用法令牴觸憲法，否則不得上訴最高法院。
高院讓公公許慶祥獲得緩刑的理由，主要是考量他認罪，且經常參加並捐助公益活動，但他法治觀念明顯不足，須要再教育，所以要他緩刑期間，接受20小時再教育。
許慶祥、許雅鈞父子被控與前基因國際董事長徐洵平、姜麗芬夫婦 ，知悉胖達人自2013年6至8月淨利驟降、經營虧損，且同年8月胖達 人登記公司生技達人將更換董事長等重大消息，但父子倆卻在此一利 空訊息公開前，大量出脫基因530張股票，規避損失1958萬餘元，涉 及內線交易。
一審認定，許慶祥和徐洵平、姜麗芬3人涉犯內線交易罪，其中， 徐、姜2人因認罪並繳回犯罪所得，各判刑2年、1年8月，均緩刑3年 ；許慶祥因偵查中認罪、審理時卻又翻供不認罪，犯後態度不佳，被 判刑2年。許雅鈞則獲判無罪。
高院審理期間，除許雅鈞仍做無罪答辯外，其餘3人都已認罪，許雅鈞還曾激動喊冤，哽咽說他是清白的，股票有很多次漲停板 ，他都沒有賣，怎能說他涉內線交易？他莫名其妙被起訴，心裡很不平衡，請求判決無罪。
(中時)
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