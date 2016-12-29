與李晨好事近了？ 范冰冰喜曬「婚紗手稿」

范冰冰微博轉發 「婚紗手稿」，引起網友熱議。(圖/范冰冰微博)

范冰冰和李晨公開戀情後，兩人時常在微博放閃曬恩愛，兩人的婚事也始終只聞樓梯響，不過近日范冰冰在微博轉發 「婚紗手稿」，也讓網友熱議婚事是否真的近了。

范冰冰在微博PO出學生畫的「婚紗手稿」，只見畫中兩名女子都盤起頭髮，一位穿著充滿喜氣的紅色旗袍，一位則是穿著下擺極長的平口樣式，兩者都是以紅色為底，並搭配黑白兩色，造型前衛但卻不失典雅，而這名學生則寫道「為什麼老師會想出為范冰冰設計禮服的作業」，對此范冰冰在轉發後回應「可能是因為我會看到吧！哈哈哈！不錯喲」。

對於此份作業被范冰冰轉載，也讓網友大感羨慕，直呼「范冰冰似乎很滿意，未來可能會穿你這兩套走紅毯」、「這份作業絕對滿分」。

(中時電子報)