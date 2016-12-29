《返鄉出遊必備 》高鐵啟用「無線充電服務」

台灣高鐵即日起提供「無線充電服務」。（高鐵提供）

高鐵「無線充電服務」使用流程。（高鐵提供）

智慧機普及，現代人多數已機不離身，手機充電成為日常需求，台灣高鐵（2633）即日起增設「無線充電服務」於沿線12個車站候車區的上網台，提供手機沒電又未攜帶充電線之旅客，能夠即時且便利的使用充電服務。

台灣高鐵表示，「無線充電服務」設置於車站內候車區之上網台，乘客只要先行下載「inforCharge電電充APP」後，開啟APP掃描接收器上的行動條碼，將接收器與手機充電孔連接後，放置於充電區框格內就能開始充電。

此外，高鐵車站原先提供的另兩種手機充電方式，仍持續服務，有手機充電需求之旅客可至旅客服務台協請站務人員協助，有自備充電線的旅客則可於候車區上網台，使用USB插座自行充電；而即日起最新推出之「無線充電服務」則是提供旅客無須自備充電線，亦能即時充電的貼心服務。

台灣高鐵表示，目前除在沿線12個車站付費區內提供免費Wifi無線上網之外，候車區之上網台亦設有筆記型電腦提供上網服務；同時，上網台裝置充電設備及最新之「無線充電服務」，旅客不用攜帶手機充電線，就能在車站內即時充電。

(中時)