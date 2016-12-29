四川野化貓熊媽媽發狂 碩士飼養員重傷
中國大陸四川貓熊野化培訓中心近日發生一起貓熊媽媽疑因「護子心切」突然攻擊人的意外，一名碩士飼養員遭到平日眼中聰明伶俐的貓熊媽媽撕咬，致重傷住院。
成都商報今天報導，仍躺在醫院的受傷飼養員韋華聊起這次意外時說，做野生動物保護，他有被動物攻擊的心理準備。如果再見到貓熊「喜妹」，會覺得哭笑不得。
他說，「我沒法怨恨牠，在心裡已經原諒了牠，我是學這行、做這行的，更明白野生動物的行為」。
41歲的韋華是廣西人，至今單身，大學和研究所都學的是野生動物保護。
貓熊「喜妹」和「八喜」母子14日到臥龍的天台山野化培訓中心報到。韋華說，曾與喜妹有過數月的親密接觸。他在筆記本上寫道：「喜妹身形優美，聰明伶俐，喜歡玩水，愛美容……」
由於超過兩天沒看到貓熊幼仔八喜的身影，韋華和他的同事擔心出事，17日決定進培訓圈查找。
韋華一行3人嘗試將喜妹引入隔離籠，但引誘未能奏效。無線電監測訊號顯示，八喜位於培訓圈另一頭，與媽媽喜妹距離很遠。他們決定從另一邊進入培訓圈。
幾經搜尋，看到八喜安然無恙。3人正準備離開時，喜妹卻擋住了退路。韋華說，看到喜妹，他們有些吃驚。韋華給喜妹遞上竹子，喜妹接過去，吃了起來。似乎相安無事，他們趕緊離開。
誰知喜妹又追上來，咬到韋華左手手掌外側，他本能地想掙脫，但喜妹咬得很緊，進而把他拖倒在地，更瘋狂地撕咬他。大概5、6分鐘後，同事幫忙引誘，把一件衣服從牠眼前丟開，喜妹才鬆口。
同事張大磊說，韋華失血太多，前後輸血4000cc。醫生檢查顯示，他的腳筋被咬斷，四肢的肌肉都被嚴重咬爛，雙手腕骨被咬斷，左手掌約1/3幾乎被咬掉。1051229
(中央社)
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