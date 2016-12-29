大專105大限 首波註冊率揭曉

我要評比

少子女化海嘯今年波及大專校院，「105大限」第一波註冊率，今天上午10時揭曉，哪個校系招生慘烈，上網查查便知。

教育部今天上午將註冊率公告於「大專校院系所特色資訊及新生註冊率查詢系統」，讓學生、家長和社會大眾參考，瞭解各校的辦學概況。網址：https://stats.moe.gov.tw/webupdating.htm。1051229

(中央社)