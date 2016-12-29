耍招躲查緝難逃法網 詐騙7車手落網

以徐男為首的詐騙車手集團透過通訊軟體聯繫，戴口罩步行至提款機提款逃避追緝，提領贓款交由徐男放置賣場置物箱，集團另派員領取後，抽佣牟利，警方將徐男等7人一網成擒。

高市新興警分局說，今年6月至11月間，以徐男為首的詐欺集團帶領林姓等6名車手，陸續在新興區七賢路、六合、中正路及五福路口持金融卡提領，從新台幣數千元到10餘萬元不等，直到被害人查覺有異報案，帳戶遭凍結無法提領為止。

警方調查，該詐騙集團以「亂槍打鳥」方式，電話通知被害人在網路購物時，因工作人員的疏失，導致設定錯誤，由個人戶設定成批發商，購買大量物品，會造成被害人財物損失，必需到ATM操作取消，被害人不疑有他，信以為真，到ATM依指示操作，導致銀行帳戶金額全遭轉出至詐欺集團指定帳戶，損失從數千到10餘萬元。

警方依提領熱點，調閱ATM影像分析，但提領車手均變裝戴口罩、帽子，臉型甚難辨別，經調閱車手行徑路線，均以行走居多，增加查緝困難，專案小組逐一過濾所有影像，衣服穿著，分析出車手特點及提領時間，將車手一一揪出。

專案人員遠赴新北市、台中市、南投縣、彰化縣、台南市，陸續將林男等6名車手拘捕到案。

警方將車手隔離訊問，發現提款後均交給一部白色自小客駕駛人，且都選在偏僻小巷弄交款，經逐一分析白色自小客車行徑路線，發現主嫌徐男涉嫌重大，警方日前持拘票驅車到彰化市福山街徐男租住處，將他逮捕到案。

徐男供稱，旗下各車手均以QQ通訊軟體聯繫交款，彼此不認識，他也以QQ通訊軟體接受上游指示，將錢放置大賣場置物箱，回報密碼後，再由不知名人士取走，並從中賺取贓款3%的佣金，連月來所得10餘萬元。

另外，高市刑大日前也查獲一個詐騙集團，假冒親友要求小額匯款數萬元過年關，逮捕李姓等4名男女，其中彭姓及吳姓女子為集團的人頭帳戶，賺取每5天新台幣5000元報酬，一併被送辦。1051229

(中央社)