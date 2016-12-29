即刻救援情節誆民眾匯款 金門警方攔阻
詐騙集團手法推陳出新，一名詐欺嫌犯自稱拯救遭伊斯蘭國綁架的人質，過程比電影「即刻救援」驚險，金門鄭姓民眾感動到打算匯款2500美元；所幸行員機警，會同警方成功攔阻。
金門縣警察局金城分局今天表示，57歲的鄭姓民眾在臉書結識一名網友，對方自稱是美軍駐敘利亞軍官，是個華裔孤兒，從小被美軍收養而跟著軍隊四處漂泊，冒險犯難屢獲戰功，每天過著槍林彈雨的生活。
這名「軍官」聲稱，今年他冒著生命危險成功拯救了一名被伊斯蘭國綁架險遭斬首的人質，過程比電影「即刻救援」還驚險；並說敘利亞政府為了感謝他，私下給了他一大筆金額不詳的美金，託紅十字會用包裹寄到台灣，拜託鄭男代收包裹，並先墊付2500美元的空運費。這名「軍官」還告訴鄭男，在戰區不能使用行動電話，因此雙方都用臉書及LINE聯繫。
警方表示，鄭男被電影般的傳奇故事唬得熱淚盈眶，憐憫之情油然而生，不疑有他，就到元大銀行金門分行打算匯款援助，所幸機警的翁姓行員受理後馬上以防詐騙關懷提問，但鄭姓民眾並不願相信是詐騙案件。
行員只好通報金城派出所員警前來協助處理，在警員黃敬亭及許智勝的勸說下，鄭姓民眾才發覺是遭受詐騙，並放棄匯款。
金城分局分局長李智源表示，本案是典型的假交友詐騙手法，讚許翁姓行員在第一時間機警通報警方到場處理。李智源同時表示，詐騙集團詐騙手法推陳出新，民眾若接到任何疑似詐騙電話，應遵守三不「不理會、不回應、不依指示」以及三要「要冷靜、要求證、要報警」原則，切勿使詐騙分子得逞。1051229
(中央社)
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