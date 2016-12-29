離退情報員赴陸 綠委籲加強敵我意識

民進黨立委王定宇今天表示，國安局事前告知離退人員赴陸，若被約談留滯，營救會很困難，是加強敵我意識，及讓國安人員注意安全，「若颱風天一定要爬山，營救就會很麻煩」。

國安局長彭勝竹12月初對國安局退役或離職人員發出公文，建議不宜前往大陸（含港澳）地區，因為據反映，管制期滿後赴陸常遭中共強制約談，不堪其擾，也陷入不得不說的困境。

國安局副局長郭崇信今天列席立法院外交及國防委員會備詢前受訪表示，國安局是善意的提醒，道德勸說，他認為現在氛圍，離退人員不宜赴陸，因陸方對台情報單位是終身追溯，沒有時限。

王定宇也指出，他覺得國安局並非鐵腕，而是依法預先告知。畢竟中國大陸對台的敵意很重，也是台灣最大的威脅，所以當國安局離退人員赴陸旅遊探親，若被約談，除個人安全會有危險外，國家安全及機敏資料也會有洩漏的危機。

王定宇說，「颱風天叫大家不要爬山，若颱風天一定要爬山，營救就會很麻煩」。他表示，國安局事前告知離退人員赴陸，若被約談留滯，營救會很困難，一方面是加強敵我意識，另一方面則是要讓國安人員注意自身安全。對於是否要救，現在還不好講，但確實已經發生過類似的案子。1051229

(中央社)