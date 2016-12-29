人民幣在岸匯率貶破7？人行連夜澄清

我要評比

人民幣兌美元走弱之際，有陸媒28日深夜報導，在岸人民幣兌美元匯率貶破7。中國人民銀行（大陸央行）連夜發文澄清，指人民幣匯率平穩，並譴責個別「不負責任的」媒體。

中新網報導，28日夜盤交易時段，有陸媒報導彭博報價系統交易顯示，在岸人民幣兌美元匯率突破7重要心理關卡。

人行官方微博隨後發文指出，中國大陸境內銀行間外匯市場人民幣兌美元交易匯率28日在6.9500至6.9666元區間平穩遊走，卻有個別不負責任的媒體報導「在岸人民幣兌美元突破7整數位心理關口」。

人行說，「對此行為我們表示譴責，並保留進一步追究責任的權利。」

北京青年報報導，大陸民生證券研究員出具的報告指出，在岸人民幣兌美元匯率沒有貶破7，媒體報導的「破7」只是報價，並沒有成交。在各方情緒敏感之際，一般而言的「破」，應該是實質成交的價格。

中國貨幣網公布的中國外匯交易中心行情數據顯示，28日晚間10時和11時，在岸人民幣兌美元的即期匯率都是6.9610。

不過，京華時報今天報導指出，人民幣兌美元今年已貶值逾6%，隨著美國加速升息，美元進一步走強，2017年人民幣將承壓。大陸官方雖力求人民幣匯率穩定，但波動空間有可能加大。1051229

(中央社)