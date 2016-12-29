人民幣在岸匯率貶破7？人行連夜澄清
人民幣兌美元走弱之際，有陸媒28日深夜報導，在岸人民幣兌美元匯率貶破7。中國人民銀行（大陸央行）連夜發文澄清，指人民幣匯率平穩，並譴責個別「不負責任的」媒體。
中新網報導，28日夜盤交易時段，有陸媒報導彭博報價系統交易顯示，在岸人民幣兌美元匯率突破7重要心理關卡。
人行官方微博隨後發文指出，中國大陸境內銀行間外匯市場人民幣兌美元交易匯率28日在6.9500至6.9666元區間平穩遊走，卻有個別不負責任的媒體報導「在岸人民幣兌美元突破7整數位心理關口」。
人行說，「對此行為我們表示譴責，並保留進一步追究責任的權利。」
北京青年報報導，大陸民生證券研究員出具的報告指出，在岸人民幣兌美元匯率沒有貶破7，媒體報導的「破7」只是報價，並沒有成交。在各方情緒敏感之際，一般而言的「破」，應該是實質成交的價格。
中國貨幣網公布的中國外匯交易中心行情數據顯示，28日晚間10時和11時，在岸人民幣兌美元的即期匯率都是6.9610。
不過，京華時報今天報導指出，人民幣兌美元今年已貶值逾6%，隨著美國加速升息，美元進一步走強，2017年人民幣將承壓。大陸官方雖力求人民幣匯率穩定，但波動空間有可能加大。1051229
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。