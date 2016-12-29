藥商回扣案 台東縣長黃健庭貪汙無罪 違商會法判刑5月
台東縣長黃健庭被控12年前任立委期間，收受藥商美時公司198萬元，向退輔會遊說。一審認定黃犯行不構成貪汙罪，僅依違反商業會計法將他判刑6月，可易科罰金，案經上訴，高院今日仍認定貪汙無罪，就商會法部分改判5月，可易科罰金，全案可上訴。
判決指出，2004年9月美時藥品公司業務處長連香君，透過黃健庭國會助理張瑞伯，向黃請求以立委身分向退輔會遊說，讓公司產製的「飛得順」、「雅努麻」，列入隔年退輔會常備用品聯標品項，以便醫院採購。
黃將美時藥品資料置放蓋有「立法委員黃健庭」章戳牛皮紙袋內，透過退輔會國會聯絡組，轉交竹東榮民醫院藥師，推薦美時藥品，提報為新藥審核名單。
黃隨後再由張瑞伯收取50萬元，以不實發票向酒商購入6萬多元啤酒後，作為選民服務，再以此核銷，讓美時逃漏短報營所稅；黃共收取美時198萬元，分以假發票、薪資單及交際費名目，讓對方逃稅。
中檢依貪汙罪將黃起訴後，由北院審理，不過法官未審結就調走，接手法官又重審，導致歷經4名受命法官、爭訟7年，去年北院才審結。
北院認定，黃收受藥商金錢，也向榮民體系醫院主管退輔會遊說，但藥品進用流程由藥審會合議決定，沒證據證明黃讓藥商獲取任何利益，無法論以職務行為收受賄賂罪，只能依違反立委行為法，移付立院紀律委員會審議懲戒。
黃被控貪汙圖利部分因此獲判無罪，但協助逃漏稅部分，北院依商業會計法判刑1年，因符2007年減刑條例規定，減刑為6月，可易科罰金。
(中時)
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