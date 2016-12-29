莉亞公主曾發訃聞 「盼我被胸罩勒死溺斃月光下」
《星際大戰》元老演員嘉莉費雪因飾演「莉亞公主」爆紅，但她日前因心臟病過世，享壽60歲。不過她過去曾在自傳中談到自己的死法，幽默寫下希望自己是被報導在月光下溺斃，「被自己的胸圍勒死。」
嘉莉費雪在2008年的自傳《Wishful Drinking》中，曾替自己寫了訃聞，她在書中提到，「我告訴我的年輕朋友們，不論我是怎麼離去，我都希望我被報導『我溺斃在月光下，被自己的胸罩勒死。』」如今她因心臟病發離世，不少粉絲就在網上聯署，希望媒體在發布消息時，能圓她這個心願，幫她加上這段訃聞。
不過這段話也是其來有自，當時她拍攝《星際大戰》時，導演喬治盧卡斯曾對她說別穿上胸罩，當時嘉莉費雪不解，後來導演向她解釋「在外太空沒有胸罩，加上無重力狀態，妳的身體會脹，可胸罩不會，妳恐怕會被胸罩勒死。」這段話讓才讓嘉莉費雪突發奇想。
(中時電子報)
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