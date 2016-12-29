休息日加班早退要不要請假？ 勞動部：一周內統一說明

一例一休上路近一星期，外界出現各種歧見，包括在休息日加班的勞工如果早退，那要不要請假等，勞動部部長郭芳煜認為，這是過去在民國82年對國定假日出勤請假的解釋，但休息日是個新制度、加班費做一給四也是新的設計，「如果用請假的方式會對勞工有傷害」，勞動部將進行討論，預計一星期內會有答案。

許多政府部門都已經編好明年的加班預算，但面對週休二日新制而暴增的加班費，各單位感到相當不安，例如市府環保局可能因此增加3億元，加班費用可能會生不出來。郭芳煜指出，他認為這些算法可能會有問題，不一定要在星期六排休息日，如果一星期內固定某一天活動特別多，可以把休息日錯開、讓加班情況不那麼嚴重，「還是要考慮到勞工的健康福祉」。

至於特休應該要使用到職日或者是曆年日來計算，郭芳煜強調，一直以來都是使用到職日，勞動部網頁上的試算系統也都是使用到職日，「這不是一個問題，因為他不是新的改變，計算方式一樣，只是新增了到職半年，還有繼續任職時間長短」，沒有日期計算的問題。

(中時)