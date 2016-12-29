隋棠尪育兒一番話 讓上萬網友反省
名模隋棠去年嫁給老公Tony，並生下一子Max，現在懷有第2胎女娃Lucy，一家和樂又幸福，近日她在臉書分享和老公的對話，超正面育兒道理被網友讚爆。
隋棠28日在臉書透露，Max為了要找爸爸，墊著腳尖試圖想開廁所門，而這幕剛好被她拍下，她拿給老公看，不過對方看了感慨說：「每個孩子從小都會很自然地想緊緊黏著他們的父母，直到大人讓他們失望，我會努力永遠不讓Max失望。」
聽完他的一番話，讓隋棠也開始反省，與其期望孩子成為自己理想中的優秀面貌，「成為一個合格、不讓孩子失望的父母」似乎才更重要，兒子的一個小舉動，讓夫妻倆對育兒有更多體悟，也引來不少網友回應，好有智慧的一句話」、「讓我重新思考如何當個父母」。
(中時電子報)
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